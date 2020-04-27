محافظ القليوبية يناقش تطوير كورنيش بنها مع التنسيق الحضاري

اجتمع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، مع المهندس محمد أبوسعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وممثلين من محافظة القليوبية ومن التنسيق الحضاري، لمناقشة مشروع تطوير كورنيش بنها من منطقة كوبري الجزار إلى منطقة كوبري الفحص، بهدف تحسين الصورة البصرية للكورنيش وإعادة إحياء الوجه الحضاري للمنطقة المطلة على النيل بمحافظة القليوبية.

صرح بذلك، رئيس الجهاز، مضيفا أنه جرت مناقشة الرسومات التنفيذية للمشروع طبقا لما قدمه التنسيق الحضاري من تصميم لرفع كفاءة كورنيش بنها، والاتفاق على المواد المستخدمة في أعمال التشطيبات، وكذلك الرؤية التنفيذية والجدول الزمني للانتهاء من الرسومات وموعد البدء في التنفيذ.