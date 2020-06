في يوم ميلادها.. تعرف على هيلين هنت بطلة فيلم as good as it gets

جسدت الممثلة هيلين هنت، دور "كارول كونيلي" أما النجم جاك نيكلسون في فيلم as good as it gets، عام 1997، وقدما خلاله أداء مميزا مكنهما من حصد جائزتي أوسكار عام 1998، "هنت" كأفضل ممثلة، و"نيكلسون" أفضل ممثل.

الفيلم أيضا ترشح لـ 5 جوائز أوسكار، وحصدت عنه "هنت" جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة، ليكون علامة هامة في مسيرتها السينمائية الطويلة.

وبعد حصدها جائزة أوسكار قالت "هيلين": على المستوى المهني، جائزة الأوسكار تعني أن راتبك يزداد فجأة بمقدار بضعة ملايين وستحصل على المزيد من الأفلام التي كان عليك في الماضي التسول للحصول عليها" بحسب موقع IMDB.

تحتفل اليوم "هنت" الحاصلة على جائزة أوسكار، بعيد ميلادها الـ 57، وولدت في ولاية كاليفورنيا بأمريكا، وشاركت في أكثر من 100 عمل فني تتنوع ما بين مسلسلات وأفلام.

أولها عام 1973 بمشاركتها في الفيلم التلفزيوني Pioneer Woman.. وفي السبعينات شاركت في عدد من الأعمال منها مسلسل Amy Prentiss، وفيلم Rollercoaster، والفيلم التلفزيوني Transplant وغيرها.

وآخر أعمال شاركت فيها "هيلين" كان فيلم The Night Clerk في العام الجاري، وهو من إخراج وتأليف مايكل كريستوفر، وفي عام 2019 مثلت في مسلسل Mad About You ، وWorld on Fire وأيضا فيلم I See You.

وفي عام 2000 شاركت هيلين" في مجموعة من أهم أفلامها، وهي Castway أمام النجم توم هانكس، الفيلم ترشح ترشح لجائزتي أوسكار، وفي نفس العام شاركت في فيلم What women want أمام ميل جيبسون، بالإضافة إلى فيلم Pay It Forward بمشاركة النجم كيفين سبيسي.

وخلال مشوارها الفني ترشحت "هيلين" لعدد كبير من الجوائز، منها أوسكار أفضل ممثلة دور مساعد عن دورها في The Sessions عام 2013، وترشحت لجولدن جلوب 8 مرات وحصدتها 4، وترشحت لجائزة بافتا مرة واحدة.