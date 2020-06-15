"الصناعات الغذائية" تساهم بـ1,5 مليون جنيه للحد من تداعيات كورونا

أعلن المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، مساهمة الغرفة بـ1.5 مليون جنيه لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا، وذلك تفعيلًا لدور الغرفة الوطني وانطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية.

وأشار إلى أن المساهمة المالية تأتي في إطار مبادرة ممنهجة تستهدف بصورة مباشرة دعم الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على العاملين بالقطاع المؤسسي الخدمي لقطاع الصناعات الغذائية، ودعم فئات العمالة غير المنتظمة.

وأوضح أنه تم توجيه جزء من المساهمة لصالح الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وجزء آخر لصندوق "تحيا مصر" للمشاركة في مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة" تحت رعاية رئيس الجمهورية، فضلًا عن تقديم الدعم المباشر لفئات العاملين بالقطاع المؤسسي الخدمي لقطاع الصناعات الغذائية.

وأكد "الجزايرلي" أن مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة" تعد أكبر قافلة خير محملة بالمواد الغذائية واللحوم والمطهرات لـ150 ألف أسرة في 22 محافظة، باستخدام 123 سيارة، حيث تهدف إلى دعم الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وبحسب رئيس الغرفة، حُددت هذه الأسر من خلال قواعد البيانات المتوفرة لدى وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، والتي ستشارك في توزيع المواد الغذائية، بهدف توحيد جهود شركاء العمل المجتمعي ولتحقيق أقصى استفادة من موارد الدولة، مؤكدًا منح الأولوية للأسر الفقيرة بالمناطق النائية والمحرومة والبعيدة كحلايب وشلاتين.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة، أنه يتم حاليًا التنسيق مع صندوق "تحيا مصر" للبدء في تنفيذ المبادرات، وتم بالفعل التواصل مع الوزارات والجهات المعنية لحصر العاملين بالقطاع المؤسسي الخدمي لقطاع الصناعات الغذائية، والتي تتطلب طبيعة عملهم التواجد والتحرك في المواقع والمنافذ المختلفة، مع إعطاء الأولوية القصوى للحفاظ على صحتهم وسلامتهم من خلال توفير معدات الوقاية الشخصية، مثل القفازات والكمامات والمواد المطهرة بهدف رفع مستويات الوقاية، وتقليل نسب الإصابة.