وزير القوى العاملة: إذا توقفت الصناعات الغذائية الناس هتجوع

وصف وزير القوى العاملة محمد سعفان جائحة كورونا بـ"الأمر الجلل"، مؤكدًا أن الاقتصاد لابد ألا يتوقف، وأنه يجب الاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العمال.

جاء ذلك خلال زيارته لمدينة العاشر من رمضان يرافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لتفقد عدد من المصانع ومتابعة مدى التزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذه لمواجهة فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة وسلامة العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة.

وأضاف الوزير :"لا نريد توقف الصناعة بأي شكل، محتاجين أن ننظر للإجراءات الإحترازية نظرة أكثر شدة، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على العمال، ولذلك لابد من الالتزام بالاجراءات الإحترازية في المصانع كما نفعل في منازلنا، لافتًا إلى ضرورة توفير المطهرات وأدوات الوقاية اللازمة.

وأشار إلى ضرورة أن يكون هناك عملية متوالية حسابية للتوعية لمنع الخطر عن العمال، موضحًا "لو تخيلنا إن مازل أمامنا 4 أو 6 أشهر حتى تنتهي الأزمة، فهذا يعني أننا نحتاج إلى تطبيق إجراءات جادة مثل التباعد وتقليل العمالة بزيادة عدد الورديات بدلا من تكدسها".

وتابع: "لازم اعمل حسابي إن إغلاق المصنع لمدة 14 يوم سيؤدي إلى الخسارة، ولذلك تحمل أي خسارة في سبيل تنفيذ الإجراءات الإحترازية ستكون أقل من خسارة الإغلاق".

وأردف أنه لابد من توعية العمال، وإذا كان لدى صاحب أي مصنع القدرة لتوفير مكان لإقامة العمال بالقرب من المصنع سيكون ذلك مناسبًا أكثر للحفاظ على العمال.

واشار الى بعض المظاهر السلبية مثل التجمعات التي نشاهدها في الأفراح، وعلى النقيض هناك أناس يشعرون بالرعب بشكل كبير، ولذلك نحتاج لتحقيق التوازن حتى لا يكون هناك استهتار أو رعب.

وأكمل أن "الصناعة أهم شيئ لدى الدولة اليوم، ولا نريد أن نتوقف، لأنه في حال التوقف سيكون ذلك بمثابة الخراب، فمثلا الصناعات الغذائية إذا توقفت الناس هتجوع".

ولفت إلى أنه سيواصل زيارات المناطق الصناعية للتوعية بأهمية الإجراءات الإحترازية، حتى نعود إلى العمل على النحو الذي نريده.