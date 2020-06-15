السعودية تسجل 4507 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 4507 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، كأكبر حصيلة في معدل الإصابات اليومية لليوم الثاني على التوالي.

وجاء في بيان الوزارة اليوم، "تم تسجيل 4507 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل ارتفاعا حادا، لليوم الثاني على التوالي، ليصبح إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد 132048 حالة، كما تم تسجيل 39 حالة وفاة ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 1101"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل 3170 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 87.890.