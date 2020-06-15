غدا.. اجتماع عمومية قضاة النقض لتوزيع الدوائر في العام الجديد

تعقد محكمة النقض، غدا الثلاثاء، اجتماع جمعيتها العمومية العادية، لمناقشة توزيع العمل في العام القضائي الجديد، وتوزيع دوائر المحكمة، حيث ينتهي العام القضائي الحالي بنهاية شهر يونيو الجاري.

ويأتي اجتماع الجمعية العامة لقضاة النقض، في ظل اتخاذ المحكمة إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في تعطيل العمل عدة أسابيع، قبل أن تقرر المحكمة عودة دوائرها للانعقاد أول يونيو الجاري.

وينعقد نصاب الجمعية العمومية لمحكمة النقض بحضور نصف عدد قضاتها، فإذا لم يكتمل يكون النصاب ثلث العدد، ويصوت الأعضاء بالمحكمة على جدول الأعمال المتعلق بتوزيع العمل والدوائر في العام الجديد، وضم أعضاء جدد من القضاة للمحكمة، وتفويض رئيس المحكمة بإدارة شؤونها خلال العام القضائي الجديد.

وينعقد اجتماع الجمعية العامة لمحكمة النقض، في بهو المحكمة بدار القضاء العالي، كما جرت العادة خلال السنوات الماضية.

وتعد محكمة النقض، المحكمة العليا في القضاء المصري، وأحكامها نهائية لا تقبل الطعن.