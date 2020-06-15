"ضوابط الخطاب الديني" محاضرة بخريجي الأزهر لوعاظ الصومال

ألقى الدكتور رمضان حسان الأستاذ بجامعة الأزهر، محاضرة لعلماء ووعاظ دولة الصومال، ضمن دورتهم التدريبية التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" تحدث خلالها عن أهم ضوابط التجديد في الخطاب الديني المعاصر قائلًا: "إن مراعاة التخصص من أهم الوسائل التي تساعد على الفهم الصحيح لمقاصد الشرع الحنيف، وأن الذي يتصدى للفتوى لابد أن يكون من أهل العلم المتخصصين وإلا تحول الأمر من الاجتهاد إلى الفوضى".

كما أشار لأهمية تجرد العالم من الهوى واستشهد بقول الإمام الشافعي - رضي الله عنه: "ما جادلت أحدًا إلا دعوت الله أن يجري الحق على قلبه ولسانه فإن كان الحق معي اتبعني وإن كان الحق معه اتبعته".

وقال: "إن الاعتصام بالأصول والثوابت والاعتراف بقصور العقل البشري وتفاوت مداركه لأنه محدود بإطار الزمان والمكان ومكتسابته المعرفية، وأن يكون القصد من التجديد هو الإصلاح" .