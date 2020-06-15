دينية النواب تطلب رأي الأزهر في قانون صندوق الوقف الخيري

أرجأت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد، خلال اجتماعها اليوم، حسم مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، لاجتماع لاحق، لحين أخذ رأي الأزهر الشريف بشأنه.

وطلبت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، حضور ممثل الأزهر الشريف، وحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، في الاجتماع المقبل للجنة، كما طلبت حضور مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي بشأن مشروع القانون.

ويقضي مشروع القانون بأن يُنشأ صندوقا يسمى "صندوق الوقف الخيري"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويستهدف إنشاء الصندوق تشجيع نظام الوقف الخيري، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية، ومُعاونة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية، والمساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، فضلا عن المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال الشوارع.