خبير: المجمعات الصناعية تعزز الإنتاج المحلي وتقضي على البطالة

قال محمد عبدالعاطي، الخبير في مجال الاستثمار والتنمية الصناعية، إن توسع الحكومة خلال الفترة المقبلة في إنشاء المجمعات الصناعية بالمحافظات سيساهم فى تعميق المنتج المحلي.

وأعلنت الحكومة إنشاء 13 مجمعًا صناعيًا مجهزًا بالتراخيص بـ12 محافظة، منها 9 محافظات بالصعيد، تضم 4317 مصنعًا.

وأوضح "عبدالعاطي" لـ"الوطن"، أن المجمعات الصناعية في المحافظات تقضى على البطالة بتوفير فرص العمل، خاصة بعد تأثر الجميع بأزمة فيروس كورونا.

وتابع أن هذه المجمعات الصناعية تجذب المستثمرين وتشجع رجال الأعمال على التصنيع والاستمرار في الإنتاج، خاصة بعد تيسير إجراءات استخراج التراخيص الصناعية ورقمنة الخدمات من قبل الحكومة.

وأشاد خبير التنمية الصناعية، بتقديم الحكومة لحوافز للمستثمرين، ومعالجة التشوهات الجمركية التي تؤثر بالسلب على الصناعة المحلية، والإصرار على المضي في طريقها لتعميق المنتج المحلي بإنشاء المجمعات الصناعية لزيادة الإنتاج المحلي ليحل محل الواردات، إضافة إلى زيادة الصادرات بفتح أسواق جديدة للمنتج المصري، خاصة بالدول التى تأثرت بالفيروس.

وأكد "عبدالعاطي" أهمية توزيع المجمعات الصناعية على المحافظات، لكي يستفيد أبناء جميع المحافظات من الاستثمارات بتوفير فرص عمل لهم وليس فقط كما كان يحدث سابقًا، عندما كانت المصانع تنشئ في القاهرة الكبرى وبعض المحافظات، ما يزيد من الهجرة الداخلية من الريف والصعيد إلى المدن الصناعية.