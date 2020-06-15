أشتية: مخطط الضم تهديد وجودي للمشروع الفلسطيني

وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، مخطط الضم الإسرائيلي الاحتلالي بـ"التهديد الوجودي" للمشروع الوطني الفلسطيني ما يحتم مواجهة ذلك، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وقال أشتية، في مستهل الجلسة الحكومية الفلسطينية، اليوم، بمدينة "رام الله"، "ما زالت إسرائيل تعلن عن مخططاتها بالضم أو فرض السيادة الإسرائيلية على الكتل الاستيطانية، ونرفض ذلك، ونعلن أن أرضنا غير منقوصة وهي وحدة واحدة متواصلة، فهي أرض دولتنا الفلسطينية على كامل حدود 1967 وعاصمتها القدس".

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني، أن أي حل أو تسوية أو مشروع سياسي يجب أن يضمن حلًا عادلًا لقضية اللاجئين، وأن المجتمع الدولي يقف موحداً ورافضاً لكل مخططات إسرائيل التوسعية الرامية للضم، مطالبًا العالم العربي والإفريقي والأوروبي وأمريكا اللاتينية والآسيوي، بترجمة مواقفهم إلى أفعال من خلال العقوبات والاعتراف بدولة فلسطين أمام التهديدات الإسرائيلية.

وأكد أشتية، موقف القيادة الفلسطينية بقطع كامل العلاقات مع دولة الاحتلال.

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة الغربية المحتلة

ميدانيا، شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، حملة دهم واعتقالات واسعة بمناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة طالت خمسة عشر فلسطينيا.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مناطق متفرقة في مدن نابلس وسلفيت وطولكرم والخليل ورام الله والبيرة وجنين، واعتقلت المواطنين الخمسة عشر.

وعلى صعيد متصل، هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، شقتين سكنيتين، و4 مخازن تجارية في مخيم شعفاط شمال شرقي مدينة القدس المحتلة.

وقالت اللجنة الشعبية لخدمات شعفاط في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت حي رأس شحادة في مخيم شعفاط وهدمت بناية تضم شقتين سكنيتين مساحة كل منهما 160 مترا مربعا، و4 مخازن تجارية.

وأضافت اللجنة الشعبية، أن قوات الاحتلال منعت المواطنين من الوصول إلى منطقة الهدم، وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة.