أشتية يبحث مع رئيس المجلس الأوروبي سبل مواجهة مخططات الضم الإسرائيلية

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم، في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، آخر المستجدات، خاصة سبل إيجاد تحرك أوروبي جاد وفاعل لوقف مخططات الضم الإسرائيلية.

وجدد أشتية -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"- إشادته بدعم أوروبا لفلسطين على كافة الأصعدة، لا سيما دعم الحكومة في مواجهة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وموقفها المتقدم في رفض مخططات الضم الإسرائيلية.

وشدد اشتية، على ضرورة اتخاذ أوروبا خطوات جدية وعملية لمواجهة الضم الإسرائيلي، وذلك بفرض عقوبات على إسرائيل، واعتراف دول الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

من جهته، أكد رئيس المجلس الأوروبي استمرار دعم أوروبا لفلسطين في مواجهة كورونا المستجد، والتزامها باستمرار تقديم المساعدات لفلسطين على كافة الأصعدة.

وشدد ميشيل، على موقف أوروبا الواضح بحل الدولتين، والرافض لمخططات الضم الإسرائيلية التي تشكل خرقا للقانون الدولي، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء اتصالات مع إسرائيل والإدارة الأمريكية لوقف هذه المخططات.