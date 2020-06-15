محافظ مطروح يكشف عن إنجازات 6 سنوات على أرض الإقليم في عهد السيسي

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن المحافظة حظيت بالاهتمام الكبير من القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الـ6 سنوات الماضية وما شهدته من نهضة تنموية ومشروعات قومية فى جميع المجالات والقطاعات التي ارتقت بالمحافظة وخدمة أهلها.

وأضاف "شعيب"، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن عدد من بين المشروعات إنشاء مدينة العلمين الجديدة كأحدث مدن الجيل الرابع بما تتضمنه من مشروعات سياحية وإستثمارية وتعليمية وسكنية وتاريخية وغيرها، وكذلك محور الضبعة روض الفرج كمحور تنموى وإختصار الوقت بين محافظة مطروح والعاصمة القاهرة، ومد طريق سيوة جغبوب بطول 80 كم مزدوج يربط بين مصر ولبيبا، وانطلاق مشروع استصلاح وزراعة المليون ونصف فدان، والتى كان نصيب مطروح مساحة 180 ألف فدان منها 150 ألف فدان بمنطقة المغرة بالعلمين و30 ألف فدان بسيوة، وإفتتاح محطات تحلية مياه البحر كمحطة تحلية مياه البحر الرميلة بطاقة 48 ألف م3/يوم ، وإنشاء مستشفى النجيلة المركزى ومتحف آثار مطروح.

وأشار إلى استمرار المشروعات القومية على أرض المحافظة، والتى تمت والجاهزة للإفتتاح ومنها مستشفى السلوم المركزى، ومستشفى براني المركزى، ومحطتى الرميلة 3 بطاقة 12 ألف م3 ومحطة تحلية مياه الضبعة بطاقة من 40 وحتى 80 ألف م3/يوم، واللتان يجرى التشغيل التجريبى لهما حالياَ بما ساهم فى القضاء على مشكلة نقص مياه الشرب، وممشى مصر بمنطقة "كورنيش الأبيض - كليوباترا" بطول 8 كم، وصومعة الحمام سعة 45 ألف طن، والمدرسة الزراعية بسيوة على مساحة 35 فداناَ وغيرها.

وأشار إلى أنه من بين الشمروعات ما يجرى حاليا من مشروعات قومية كبرى على مسستوى الدولة كلها، ومنها يجرى حاليا إنشاء المرحلة الأولى بميناء جرجوب بالنجيلة كميناء تجارى وسياحى، بما يعمل على إستيعاب مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، كما يجرى حاليا تطوير منفذ السلوم البرى كبوابة مصر الغربية نحو شمال افريقيا وما يمثله من أهمية تجارية واقتصادية كبيرة، وبدء إجراءات إنطلاق المشروع النووى المصرى السلمى بالضبعة لتوليد الطاقة كحلم راود المصريين طويلا وغيرها الكثير من المشروعات القومية والتنموية التى تجرى على أرض مطروح لخدمة أهالى المحافظة ومستقبل التنمية الشاملة والمنشودة بمصر.