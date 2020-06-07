خلال 6 سنوات تحت رئاسة «السيسى».. نقلة نوعية في التعليم العالي للارتقاء بصناعة العقول

شهدت مصر نقلة نوعية كبيرة فى مجال التعليم منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مهام منصبه عام 2014، وكانت توجيهاته صارمة فى هذا القطاع الحيوى الذى تتمثل مهمته الأساسية فى صناعة العقول والقفز نحو المستقبل.

ركزت سياسات الرئيس السيسى على الاهتمام بقطاعى التعليم، سواء كان الجامعى أو ما قبل الجامعى، لأن توجيهاته جعلت الدولة هدفها الرئيسى الانتقال بالمواطن المصرى إلى مصاف مواطنى الدول المتقدمة، ليكون متسلحاً بالعلم والمعرفة.

وكانت الفترة من يوليو 2014 إلى يونيو 2020 شاهدة على تحقيق نتائج متميزة فى قطاع التعليم العالى والبحث العلمى، كان أبرزها التوسع فى إنشاء جامعات جديدة سواء كانت حكومية أو أهلية أو دولية، وتدشين كليات تكنولوجية جديدة لطلاب المؤهلات المتوسطة، كنواة حقيقية لربط التعليم بالصناعة، وخلق مجتمعات صناعية تنهض بالدولة، بجانب إنشاء كليات جديدة بالجامعات المصرية وزيادة عدد الكليات القائمة، حيث انتهت الدولة من إنشاء 85 مشروعاً مختلفاً بهذا القطاع، لما له من دور بارز فى تقدم المجتمعات من خلال الاعتماد على البحث العلمى.

188 برنامجاً جديداً لخدمة احتياجات سوق العمل

«الوطن» تستعرض أبرز إنجازات الدولة فى قطاع التعليم العالى ومنها، زيادة عدد الجامعات الحكومية لتصبح (27) جامعة وزيادة أعداد الطلاب المقبولين بالجامعات، وزيادة أعداد كليات الجامعات الحكومية لتصل إلى 494 كلية و188 برنامجاً جديداً فى تخصصات تخدم احتياجات سوق العمل وعملية التنمية الوطنية.

وقامت الدولة بإتاحة فرص تعليم عالٍ إضافية لحوالى 600 ألف طالب خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى توفير فرص تعليم متميزة فى (جامعات دولية - الجامعة المصرية اليابانية - مدينة زويل).

ووافقت الدولة على تنفيذ جامعات أهلية جديدة تقوم بإنشائها الوزارة بالتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة هى جامعات (الجلالة - الملك سلمان بن عبدالعزيز - العلمين الدولية - المنصورة الجديدة)، حيث تعد هذه المشروعات من الأولويات المهمة التى سعت الدولة للانتهاء منها فى أسرع وقت.

وتشمل المرحلة الأولى من جامعة الملك سلمان إنشاء 8 كليات فى مدن رأس سدر والطور وشرم الشيخ، بالإضافة إلى مبانى الإدارة ومبانى سكن الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس والمبانى الخدمية، ويهدف المشروع إلى إتاحة فرص متميزة للتعليم العالى والبحث العلمى تضاهى أفضل المستويات العالمية.

أما الجامعة «المصرية - اليابانية» التى يتم تنفيذ المرحلة الثانية منها، فتحتوى على 12 مبنى بإجمالى مساحة 125 ألف م2، وتأتى أهمية المشروع فى كونها جامعة بحثية طبقاً للمعايير العالمية، تعمل على الاستفادة من النموذج اليابانى فى «التعليم الابتكارى» المعتمد على البحث العلمى والتطبيق العملى ومنهجية حل المشكلات، وتنفرد الجامعة بتخصصات أكاديمية متفاعلة مع كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية.

أما الجامعات التكنولوجية، فى بنى سويف وقويسنا والقاهرة الجديدة، فقد تم بها إنشاء المبانى التعليمية الجديدة والورش، ورفع كفاءة المبانى القديمة، وإنشاء ملاعب خماسية، واستكمال أعمال تنسيق الموقع العام لتتماشى مع أحدث النظم العالمية فى التعليم الفنى، حيث تم استحداث مسار جديد للتعليم الفنى فى مصر، ورفع قدرات الخريجين لتتواكب مع متطلبات سوق العمل.

وفى القطاع الطبى، بذلت وزارة التعليم العالى مجهوداً كبيراً، حيث تم إنشاء وافتتاح أكثر من ٧ مستشفيات جامعية لخدمة المواطنين بمختلف المحافظات، ودعماً للمنظومة الصحية فى مصر ومنظومة التعليم الطبى، وتم إنشاء مستشفى الصدر بجامعة طنطا، بسعة 104 أسرّة، من أجل توفير الرعاية الصحية لمرضى منطقة وسط الدلتا ومواجهة انتشار الأمراض الصدرية، فضلاً عن تعليم وتدريب الطلاب والخريجين من كلية الطب.

وقامت الدولة بإنشاء وتجهيز مستشفى الطوارئ بجامعة جنوب الوادى، لافتتاحه 30/6/2020، حيث يشمل المشروع غرف إقامة وعمليات وعنايات وطوارئ، ويهدف إلى تطوير الخدمات الطارئة والعاجلة لأهالى محافظتى قنا والأقصر.

وفى جامعة العريش، تم إنشاء ٨ مشروعات مختلفة لخدمة العملية التعليمية بها لخدمة مجتمع أهل شمال سيناء، حيث تم البدء فى إنشاء الجامعة عام ٢٠١٤، والانتهاء منها عام ٢٠١٦، بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء مبنى إدارة المدن الجامعية، وكلية التجارة ٢٠١٨، وإنشاء عنبر دواجن بحثى تعليمى عام ٢٠١٩. وفى جامعة سوهاج، تم الانتهاء من إنشاءات كليات الآداب والزراعة والطب البيطرى ومبنى مجمع المدرجات والقاعات بالفرع الثانى للجامعة بمدينة الكوامل، ومبنى الإسكان الطلابى فرع ٢.

وفى جامعة المنيا، تم الانتهاء من إنشاء كلية التمريض وكلية التربية النوعية، وكلية طب الأسنان، ومستشفى المسالك البولية، ومستشفى الكبد ومبنى كلية الهندسة، ومبنى مدرجات كليات رياض الأطفال وكلية الطب البيطرى.

وفى جامعة أسيوط، تم الانتهاء من إنشاء كلية ومستشفى طب الأسنان، ومستشفى الطب البيطرى، ومركز جراحة القلب، ومركز علاج الكبد وأورامه ووحدة زراعة النخاع بمعهد الأورام، وبنك الدم المصرى بمستشفى الجامعة، أما فى جامعة أسوان، فقد تم إنشاء مقر جديد للجامعة بمدينة أسوان الجديدة على مساحة أكثر من 100 فدان، يضم كليات الآداب والألسن ومجمع المدرجات، وكلية الطب والطب البيطرى والأسنان والتمريض، والهندسة ومشروعات البنية التحتية، وملاعب لمختلف الألعاب بكلية التربية الرياضية، والمسرح الصيفى ومسرح الجامعة.

وفى جامعة قناة السويس، تم الانتهاء من استكمال مشروع مبنى التعليم الصناعى، والانتهاء من إنشاء كلية الهندسة، وإنشاء مبنى معامل كلية الثروة السمكية.