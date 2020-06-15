التعليم التكنولوجي: هدفنا إخراج دفعات تستفيد منها الدولة مستقبلا

قال الدكتور جان هنري، مدير مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل التابع لصندوق تطوير التعليم، إن الصندوق قد أنشئ لتقديم نماذج تعليمية ناجحة تستطيع من خلالها الدولة الاستفادة مستقبلا، وتأهيل الخريجين لسوق العمل، حيث يعمل الصندوق على تطوير التعليم بمرحلة التعليم ماقبل الجامعي.

وأضاف "هنري"، خلال مداخلة له عبر "سكايب" ببرنامج "صباحك مصري"، والمذاع على فضائية "MBC مصر 2"، أن الصندوق يهدف لإخراج طلاب من مراحل التعليم المختلفة ما قبل التعليم الجامعي بمهارات يتطلبها سوق العمل، وذلك لإخراج عدد من الدفعات السابقة حصلوا على مهارات لا تناسب سوق العمل الحالي والنهضة الصناعية المصرية والعالمية، موضحا أن الدولة تتبع نظاما جديدا للتعليم الجامعي مبني على "الجدارات" وتعلم مهارات جديدة عده ومن ثم تنفيذها بمرحلة التعليم الفني.

وأكد أن الطلاب بالجامعات التكنولوجية يعتبرون بؤر اهتمام تنصب على بناء شخصية طالب قوى قادر على تعريف نفسه والتعامل بشكل سليم مع الآخرين، مشيرا إلى أن الامتحانات بداخل الجامعات التكنولوجية متكاملة وليست معقدة وبها اختبار للأساسيات في المنهج فقط، ولا تعتمد في نظام تعليمها على التعقيد: "مجال التعليم الفني له مستقبل واعد الفترة القادمة".