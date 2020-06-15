تحطم مقاتلة إندونيسية في منطقة سكنية ونجاة ملاحها

أعلن الجيش الإندونيسي، اليوم، تحطم طائرة مقاتلة من طراز "هوك 209" في منطقة سكنية بمقاطعة "رياو"، ما أدى إلى سقوط ضحايا لا عددهم بعد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال المتحدث باسم القوات الجوية الاندونيسية فاجار أدريانتو، في تصريح للصحفيين، إن الطائرة البريطانية الصنع تحطمت في منطقة "سياك هولو" السكنية وأن ملاحها نجا من حادث التحطم لكنه أدخل المستشفى لتلقي العلاج من إصابات لحقت به بسبب الحادث.

وأوضح أدريانتو: "لم نتأكد بعد من سبب تحطم الطائرة فما زلنا نحقق في سبب الحادثة وعدد الضحايا".

وكانت إندونيسيا شهدت قبل أيام حادث تحطم طائرة مروحية من طراز ماي7 في منطقة كيندال بوسط جزيرة جاوا، أدى إلى مقتل 4 ركاب من بين 9 كانوا يستقلونها.