بعد استلام الجهاز من الصحة.. محافظ الدقهلية أول المتبرعين بالبلازما

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أن هناك تواصلا مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لتثبيت جهاز فصل بلازما الدم للمتعافين من فيروس كورونا، الذي تم إحضاره من الوزارة اليوم، لصالح محافظة الدقهلية، في بنك الدم بالمنصورة، ليقدم خدماته للمحافظات المجاورة خلال أسبوع من اليوم، بجانب 5 مراكز أخرى سبق أن أعلنت عنها الوزيرة.

جاء ذلك في تصريح صحفي، عقب تبرع محافظ الدقهلية، كأول المتبرعين في المحافظة ببلازما الدم بمركز الدم بالمنصورة، متمنيا الشفاء لجميع المرضى.

كان في استقبال المحافظ، الدكتور إيهاب سراج الدين مدير عام خدمات نقل الدم بوزارة الصحة، والدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة.

ووجه محافظ الدقهلية، التحية والتقدير لوزيرة الصحة والعاملين بالوزارة ولوكيل وزارة الصحة والكوادر الطبية بالمحافظة على جهودهم المتميزة لخدمة المرضى وخاصة خلال أزمة كورونا.

ودعا جميع المصابين الذين تم شفائهم بالتبرع بالبلازما لاستخدامها كأجسام مضادة لعلاج المصابين لتقوية المناعة والمساعدة في العلاج لأهلنا.

وأكد المحافظ أن قرار التبرع جاء إيمانا منه بضرورة دعمنا جميعا للمنظومة الصحية وتقديم كل سبل المساعدة والدعم للتخفيف عن حالات الإصابة والمرضي، مشيرا إلى أن المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالمحافظة لم يبخلوا بجهد في التعاون مع الدولة لتوفير مشروعات وخدمات للمواطنين في مختلف المرافق والقطاعات.

شهد تبرع محافظ الدقهلية بالبلازما، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية والدكتورة بانسي ويليام مدير مركز نقل الدم بالمنصورة، والمهندس سعد بغدادي رئيس حي غرب.