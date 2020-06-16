أبرزها الاعتذار لمحمد منير.. 7 أسرار جديدة من كواليس "شيخ الحارة"

أثارت المخرجة إيناس الدغيدي، هذا العام، جدلا كبيرا، بسبب تقديمها لبرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، على قناة القاهرة والناس، بالعديد من الحلقات الساخنة والجريئة، التى جعلت ضيوفها، على قائمة "التريند" طوال شهر رمضان.

وخلف الكواليس، شهد البرنامج العديد من الأسرار التى لم يعلن عنها من قبل لوسائل الإعلام، سواء فى التحضير أو اختيار الضيوف أو أصعب الحلقات التى أثارت الجدل، ولأول مرة، تعلن إيناس الدغيدى عن تلك التفاصيل فى بيان لها:

1- قدمت البرنامج صدفة.. والموضوع بدأ بمكالمة تليفون من طارق نور

أكدت المخرجة إيناس الدغيدى، أنها لم تتوقع كل هذه "الضجة" التى أحدثها برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، وأنها بدأت العمل قبل شهر رمضان بأيام قليلة، قائلة، "باتكلم مع طارق نور بالصدفة وبعد أسبوع كلمنى وسألنى يا إيناس تعملى شيخ الحارة.. أنا مافكرتش ورديت عليه وقولته اه.. قالى طيب فى المحطة هيكلموكى ويظبطوا معاكى، وأعتقد أنهم كانوا مرشحين ناس كتير للبرنامج، لكن ظروف كورونا منعتهم، لأن فى منهم اللى جاى من لبنان أو دبى أو فى مصر وظروفه صعبة".

2- اعتذار البرنامج للكينج محمد منير بعد حلقة شاكوش

كشفت إيناس الدغيدى أنها اتصلت بالكينج محمد منير واعتذرت له بعد حلقة حسن شاكوش، بسبب ما جاء فى الحلقة وتفاصيل مكالمة التليفون بين منير وحسن شاكوش، وتقول إيناس الدغيدى: تواصلت مع منير واعتذرت له، وأكدت له أن ماحدث "خطأ غير مقصود"، وهو تفهم لأنه من غير المفروض أن تظهر مكالمة تليفونية فى برنامج.

3- كواليس نور هشام سليم.. الأكثر جدلا والحلقة التي أعلن فيها تحول ابنته إلى ذكر.

قالت إيناس: "هشام صديقى، وأنا لى معرفة بوالده ووالدته وهشام اقام فترة طويلة فى الغردقة وانا كنت بروح هناك ووقتها نورا ابنته كنت اعرفها جيدا، وكانت صديقة لإبنتى قبل أن تتحول إلى نور، وكنت اعرف تفاصيل القصة، وفى البرنامج مكانوش عارفين، فعرضت الأمر على الإعداد وطلبت ألا يكون على لسان شيخ الحارة، وقولتله خليه سؤال على لسانى ولكن ضميرى وجعني قبل الحلقة، فتحدثت مع هشام منفردين، ففوجئت أنه بيقولى انه اتكلم مع نور وسأله هل يتكلم فى الموضوع ده ونور قاله: (اللى تشوفه يابابا)".

وتابعت إيناس: "كل هذه التفاصيل جعلت هشام سليم هادئ فى طرح الموضوع.. لأنى كنت بتعامل مع الموضوع كقضية لابد أن نناقشها بهدوء وحكمه وليس كفضيحة.. وهشام سليم محترم وصديق وساند نجله بشكل كبير".

4- مقارنة إيناس الدغيدي ببسمه وهبي

وعن اختلاف هذا الموسم عن المواسم الماضية، قالت إيناس الدغيدى: "الناس بعد فترة غياب الطويلة كانت جاية تتفرج عليا، بالاضافة للمقارنة بينى وبين بسمة.. وماعتقدش أن بسمة واخدة منى موقف.. لأنها على قوة قناة تانية".

وأشارت إيناس، إلى أن كانت تعتقد أن البرنامج باسم "بسمة وهبى"، وأنها هى من أعطته لطارق نور، ولكن طارق نور أكد لى أن البرنامج مملوك للمحطة وليس لبسمة، وأنا ماعنديش عداوة مع بسمة، ومش داخلة أتحداها ومافكرتش فى كده لحظة، وحتى وأنا مخرجة مش امتداد لأى مدرسة أو مخرج، ولكن استفدت منهم وعملت مدرسة لوحدى.. وماعنديش عداوات".

5- تغير اسم البرنامج من شيخ الحارة والكورونا الى شيخ الحارة والجريئة

كشفت إيناس الدغيدى، أن ادارة القناة كانت تريد أن تطلق على البرنامج اسم "شيخ الحارة والكورونا"، لكنى اقترحت عليهم اسم شيخ الحارة والجريئة، لارتباط كلمة الجريئة بها، ما سيكون له تأثير كبير فى الانتشار، وما ظهر على الشاشة شخصيتى الحقيقية، "أشاكس وفى نفس الوقت أحافظ على علاقتى بالضيوف".

6- عروض جديدة بعد نجاح القاهرة والناس

تقول إيناس الدغيدى ان نجاح برنامج شيخ الحارة، كان له صدى واسع، وقت العرض، حيث تلقت عروض بتقديم برامج تليفزيونية أخرى فى قنوات شهيرة ولها جمهور واسع، لكن هذه العروض لم تأخذ مسار التنفيذ حتى الآن، بسبب ظروف كورونا.

7- الموسم الجديد من شيخ الحارة 2021

أكدت إيناس الدغيدى، ان النظام السليم فى اى محطة يكون نجاح لها ولبرامجها، وتقول ايناس الدغيدى: "ماقدرش أنكر أن المحطة ليها فضل كبير فى نجاحى بداية من المخرج ميلاد رعد ورئيس التحرير محمد الشواف.. وهى محطة بتحترم الشغلانة وفيها حرفية.. البرنامج فى السنين السابقة، كان ناجح وهذا شيء لا يمكن أن ننكره، وهو ما جعل ميلاد ابى رعد يريد أن يخرج البرنامج بنفس الشكل، وعن إمكانية تقديم جزء جديدة من شيخ الحارة، قالت: "لو اتعرض عليا جزء جديد بالتأكيد سأوافق حتى لو قدمت برنامج آخر".