المنطقة الشرقية ببورسعيد: السيسي غيّر واقع الاستزراع السمكي في مصر

قال أسامة هنداوي رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الشرقية ببورسعيد، إن السنوات الست التي حكم فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي مصر، غيرت واقع الاستزراع السمكي نحو العالم.

وأضاف خلال حواره عبر شاشة "DMC": "بحيرة المنزلة كانت بارقة أمل لكل صياد في مصر، وبدأ العمل فيها منذ 3 سنوات، وبدأ التطهير والتكريك، في مساحة تبلغ 125 ألف فدان، وعلى نطاق محافظة بورسعيد 90 ألف فدان، وتم الانتهاء حاليا من إجراءات التطهير على كامل مساحة البحيرة وحاليا يتم إجراءات التكريك.

وتابع: "بالنسبة للتكريك فإننا نزود منسوب المياه والأعماق في البحيرة، حتى تتكاثر أنواع معينة من الأسماك، ودخلت أسماك جديدة، لم تكن موجودة في بحيرة المنزلة، مثل الدينيس والجمبري والقاروص، ونسعى حاليًا إلى زيادة الكميات الموجودة، فقط كانت 10 كيلو للفدان، وأصبحت الآن 450 كيلو للفدان".