بعد إصابة زوجها بكورونا.. نتيجة مسحة داليا البحيري وأولادها سلبية

أعلنت الفنانة داليا البحيري عبر حسابها بالفيسبوك نتيجة مسحة كورونا لها ولأولادها.

وكتبت داليا: "أحب اطمنكوا جميعا نتيجة المسحات طلعت والف حمد وشكر ليك يارب كلها طلعت سلبية ليا وللولاد كلهم والمساعدين في البيت شكرا يارب علي كرمك ...احب اطمنكوا كمان ان حسن الحمد لله كويس وبيشكركم كلكم علي الرسايل والتليفونات بجد حبكم لينا ومساندتكم لينا عندنا بالدنيا وأحلي نعمة من ربنا".

وأضافت: "آسفة اني ساعات مش بلحق ارد علي كل مكالماتكم او بضطر اقفل في نص المكالمة عشان دكتور بيتصل علي الناحية التانية او معمل او صيدلية...بجد بشكركم علي جمال قلبكم واهتمامكم ودعواتكم لأبو علي حبيب الكل ربنا يقومه بالسلامة وبشكر كل اللي بعت رسالة عشان مقدر لبختنا...انتم جميعا فوق الراس وجوه القلب...ربنا يحفظكم جميعا من كل شر ويحفظ عائلتكم وحبايبكم".