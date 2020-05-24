داليا البحيري: إيمان السيد لما بتطلع على الشاشة بحس أنها بتنور.. لذيذة

تحدثت الفنانة داليا البحيري، عن أنها تابعت من مسلسلات رمضان هذا العام مسلسل "ونحب تاني ليه"، لأنها شخصية رومانسية النزعة، وتحب القصص الرومانسية البسيطة التي لا يلزم بها وجود أحداث وصخب كثيرة، "ليه متبقاش الحدوتة بسيطة وأحب الأبطال وأصدقهم".

وقالت البحيري، خلال حوارها مع الإعلامية ريهام السهلي، في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، إن "مسلسل ونحب تاني ليه مسني جدا وكتبت ده في أول يوم وأن عمرو محمود ياسين مؤلف شاطر جداً وعنده إحساس في كتاباته وده لأنه ممثل شاطر وحساس جداً وطالع من بيت فني معجون بالفن، وبيعجبني كتاباته".

وأضافت، أن "لما حد بيعمل أكثر من عمل ناجح ومعروف أن الكاتب شاطر فبنتابع العمل لأنه متأكدين أنه أعماله مختلفة ووضع ياسمين عبدالعزيز في حتة تانية، وعجبني كريم فهمي وشريف منير جدا".

وأشادت بالفنانة إيمان السيد، "سكر ولما بتطلع على الشاشة بحس أنها نورت، هي جميلة، تلقائية، لذيذة، وإفيهاتها حاضرة ومختلفة وعاملة هي والفنان سليمان عيد دويتو مختلف ويجنن".

وأكدت، أنها تتابع أيضا مسلسل "فرصة تانية" لأنه شدني، واستغربت أن بنتي عاوزة تتابعه قولتلها الموضوع كبير عليكي وبعدين بتقول رأيها في المسلسل وهيا لسه عندها 11 سنة وهيا بتتصرف بفطرتها.

واستكملت، أنها تريد أن تتابع مسلسلات أخرى سمعت أنها جيدة وستتابعها بعد انتهاء شهر رمضان مثل "الفتوة".