أحيا حفل خطوبة.. نيابة الإسماعيلية تأمر بضبط وإحضار كاريكا وعمر كمال

أصدر المستشار وليد جمال الدين المحام العام الأول لنيابات الإسماعيلية، قرارا اليوم الاثنين، بضبط وإحضار كلا من عمر كمال وكاريكا وكسبرة وحنجرة، للتحقيق معهم في قضية مخالفة قرار رئيس الوزراء بمنع التجمعات والأفراح خلال فترة الحظر وقيامهم بالمشاركة في إحياء حفل خطوبة نجل رجل أعمال بالإسماعيلية بقرية النورس بالإسماعيلية الجمعة قبل الماضية.

وكانت تحقيقات النيابة التي أشرف عليها يوسف الدفتار، رئيس النيابة الكلية، وباشرها محمد الطيب رئيس نيابات مركز الإسماعيلية، وأحمد عاشور، مدير نيابات المركز، كشفت أن الممطربين شاركوا في حفل خطوبة، بأداء فقرات فنية بقرية النورس بالإسماعيلية الأسبوع قبل الماضي، خلال فترة الحظر وطالبت النيابة بإحضار المتهمين والقائمين على أعمال الفراشة والمشاركين فى أعمال الفندقة والضيافة خلال الحفل والتحقيق معهم.

وسبق للمحكمة الجزئية بالإسماعيلية قد أصدرت حكما بإخلاء سبيل "م. س .أ " نجل رجل الأعمال بكفالة 4 آلاف جنيه على ذمة قضية مخالفة قرار رئيس الوزراء بمنع التجمعات خلال فترة الحظر