بومبيو: واشنطن غاضبة من إدانة أمريكي بتهم تجسس في روسيا

دعت الولايات المتحدة، اليوم، روسيا إلى الإفراج الفوري عن جندي مشاة البحرية الأمريكية السابق بول ويلان، قائلة إنها غاضبة من إدانته بتهم التجسس ووصفت معاملة موسكو له بأنها شنيعة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان "الولايات المتحدة غاضبة من قرار محكمة روسية اليوم بإدانة المواطن الأمريكي بول ويلان بعد محاكمة سرية، بأدلة سرية، وبدون السماح (بالاستماع) لشهود الدفاع على نحو ملائم"، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وقضت محكمة في موسكو، اليوم، بسجن الأمريكي، بول ويلان، 16 عاماً بعد إدانته بتهمة التجسس، في ملف يلقي بثقله على العلاقات الروسية-الأمريكية.

يذكر أن ويلان عنصر سابق في البحرية الأميركية، واعتقلته موسكو في ديسمبر 2018.