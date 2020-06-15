حشود تتجمع لإجراء فحوص كورونا في بكين وسط تفش جديد للمرض

أغلقت سيارات الشرطة الطرق قرب مجمع مركز قوانغان الرياضي في بكين بعد ظهر، اليوم، وطالب رجال الأمن الناس بالحفاظ على التباعد الاجتماعي بينهم لدى قدومهم لإجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا وسط تفش لمرض كوفيد-19 الناجم عنه في العاصمة الصينية.

وعبر مكبرات الصوت، وقف عاملون يرتدون ملابس الوقاية الشخصية البيضاء عند بوابات المركز لتوجيه القادمين وطلبوا منهم التجمع في مجموعات بحسب الأحياء التي يقطنون فيها مع تجنب لمس بعضهم البعض، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وقال أحد منظمي الفحوص لـ "رويترز"، طالبا عدم نشر اسمه، إنهم أجروا آلاف الفحوص وعرض قائمة بها عشرات الأسماء من حي واحد في غرب بكين جاءت بهم السلطات المحلية إلى المركز لإجراء الاختبار اللازم.

وموقع إجراء الفحوص هذا واحد من عدة مواقع من المتوقع أن يستقبل كل منها ما يزيد على عشرة آلاف شخص في أعقاب تفشي فيروس كورونا في العاصمة بكين بعد ما يقرب من شهرين على عدم اكتشاف أي حالات جديدة تنتقل محليا.

وبدأت الفحوص يوم السبت وجرى التوسع فيها، في إجراء وصفه المسؤولون بأنه "حالة طوارئ في زمن الحرب".

وجرى اكتشاف ما يقرب من 80 حالة في سوق شينفادي المترامي الأطراف في جنوب بكين والذي تم إغلاقه مبكرا يوم السبت قبل أن ينتشر مسؤولو الصحة في جميع أنحاء المدينة لتعقب الأشخاص الذين لهم صلة بالسوق أو ترددوا