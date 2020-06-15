رويترز: تركيا تبحث مع "السراج" استخدام قاعدتي "الوطية ومصراتة"

ذكرت وكالة أنباء "رويترز"، أمس، نقلا عن مصدر تركي، أن "أنقرة" تجري محادثات مع حكومة فايز السراج في "طرابلس"، بشأن استخدام قاعدة الوطية الجوية وقاعدة مصراتة البحرية.

وبحسب المصدر، لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية بشأن الاستخدام العسكري التركي المحتمل لقاعدة مصراتة البحرية وقاعدة الوطية الجوية، التي استعادت حكومة السراج السيطرة عليها الشهر الماضي.

وقال المصدر، مشترطا عدم ذكر هويته، إن "استخدام تركيا للوطية على جدول الأعمال"، مضيفا أنه "قد يكون من الممكن أيضا أن تستخدم تركيا قاعدة مصراتة البحرية".

وتأتي تلك التطورات بعد أيام من "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية الداعي لوقف إطلاق النار وتفكيك الميليشيات.

في سياق متصل، اتهم المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري تركيا، في تصريحات أمس، بالسعي للسيطرة على موارد النفط والغاز في بلاده.

وأوضح "المسماري" أن رفض "أنقرة" والميليشيات الموالية لها في طرابلس لوقف إطلاق النار "نابع من هذه النوايا".

وتابع: "من خلال الرصد والاستطلاع الإلكتروني والأرضي وكذلك الإعلامي، أصبح واضحا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يريد الوصول إلى منطقة الهلال النفطي ومنطقة الإنتاج والتصدير، يعني الحقول والموانئ".

وقال "المسماري": "الهدف واضح الآن لدى أردوغان في كل خطاباته الأخيرة. لم يظهر مسئول تركي إلا وتحدث عن النفط والغاز. إذن نواياهم واضحة. ومن أجل ذلك يرفضون حتى وقف إطلاق النار وفق المبادرة الليبية التي أعلنت في القاهرة".

ومن جهة أخرى، أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أن 40% من أهالي ترهونة أصبحوا مهجرين بعد سيطرة الميليشيات المتطرفة على المدينة.

وكان "المسماري" ندد، مساء أمس الأول في مؤتمر صحفي، بـ"تعذيب عمال مصريين" في "ترهونة" على يد مرتزقة، مشددا على "هذه الانتهاكات لا تمثل الشعب الليبي".