وكالة إيطالية: تركيا تنشر 7 سفن بالمتوسط للسيطرة على النفط الليبي

ذكرت وكالة "نوفا" الإيطالية أن تركيا نشرت سبع سفن حربية قبالة الساحل الليبي، بالإضافة إلى إرسال مجموعات جديدة من المرتزقة والجنود والضباط الأتراك بهدف السيطرة على منطقة الهلال النفطي، حيث تقع استثمارات معظم الشركات الأجنبية في ليبيا.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري في مؤتمر صحفي في بنغازي، إن "تركيا تهدف من خلال تدخلها في ليبيا إلى السيطرة على موارد البلاد، مثل النفط والغاز وزيادة النفوذ التركي في جنوب البحر الأبيض المتوسط ​​وتعزيز الطموحات للإمبراطورية العثمانية المهزومة في المنطقة"، واتهم المسماري ميليشيات حكومة فايز السراج باعتقال وتعذيب العمال المصريين في ترهونة، مشيراً إلى أن هذه الانتهاكات لا تمثل الشعب الليبي.

وأضاف: "لقد سجلنا الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات وتنتهك بها التحالفات الدولية في ترهونة والعديد من المدن الليبية