رئيس وزراء لبنان: أعمال التخريب لن تمر ببساطة وهناك محاسبة قضائية

قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، إن ما شهده لبنان خلال الأيام الماضية من أعمال شغب وتخريب واسعة، لاسيما في العاصمة بيروت ومدينة طرابلس شمال البلاد يجب ألا يمر ببساطة، وأن الوضع يقتضي إلقاء القبض على كل من شارك في ارتكاب هذا التدمير وحرض عليه ومحاسبتهم جميعا أمام القضاء.

جاء ذلك خلال ترأس دياب لاجتماع مع مجلس القضاء الأعلى، واجتماع البحث في الأضرار الناتجة عن أعمال الشغب والحرق والتحطيم التي وقعت في بيروت.

وقال دياب: "ما تعرضت له المؤسسات والمحال التجارية والممتلكات العامة والخاصة في العاصمة وفي مدينة طرابلس، كارثة. هناك حاقد ومجرم نفذ قرارا جنونيا بتدمير ممتلكات الناس، ونفذ جريمته علنا ولم يخجل مما يفعل".

واعتبر دياب، أن ما شهدته بيروت وطرابلس يمثل إهانة للبنان ومؤسساته الرسمية ومواطنيه والدولة برمتها، وأنه يجب إعمال المحاسبة أمام القضاء حتى يعي الجميع "أن البلد ليست سائبة"، على حد تعبيره.