النواب يوافق على إجراءات إنهاء خدمة عضو الشيوخ من عمله تأديبيا

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على إجراءات إنهاء خدمة عضو مجلس الشيوخ من عمله تأديبيا، وذلك خلال مناقشة المادة 34 من مشروع قانون مجلس الشيوخ.

وتنص المادة على أنه لا يخضع عضو مجلس الشيوخ في الحالة المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله، وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رقي بالاختيار من يليه في الأقدمية.

كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تسهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل، أو تسهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل، بسبب أعمال وظيفته أو عمله، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي، إلا بعد موافقة المجلس طبقاً للإجراءات التي تقررها لائحته الداخلية.