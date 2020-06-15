البرلمان يحدد عضوية مجلس الشيوخ بـ5 سنوات

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة لمناقشة مشروع قانون مجلس الشيوخ، على المواد الخاصة بتحديد عضوية مجلس الشيوخ بـ5 سنوات، وتحديد اختصاصات مجلس الشيوخ بشأن دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.

ومن جانبه تقدم النائب محمد العتماني، خلال مناقشة مشروع قانون مجلس الشيوخ، باقتراح لجعل عضوية مجلس الشيوخ 6 سنوات بدلا من 5 منعا لحدوث تعارض مع مجلس النواب الذي حدد مدة عضويته بـ5 سنوات أيضا.

ومن جانبه، رد الدكتور علي عبدالعال، قائلا: "لا يوجد تعارض على الإطلاق، في الماضي كان مجلس الشيوخ يمارس اختصاصات النواب حال غيابه، أما الآن فلا، علاوة على أنّ مدة الـ5 سنوات منصوص عليها بالدستور".

وتنص المادة 6 على: "مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته، وتنص المادة (7) مفيش تعديل فقيه يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.