النواب يمنع حصول عضو الشيوخ على مزايا عند الاقتراض أو الشراء بالقسط

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع قانون مجلس الشيوخ، على عدم قيام عضو مجلس الشيوخ بالاقتراض أو الحصول على تسهيل ائتماني أو الشراء بالتقسيط إلا بعد إخطار مكتب المجلس.

وتنص المادة 45 على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، لا يجوز للعضو أن يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلاً بالتقسيط إلا وفقاً لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أي مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس.. ويسري حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها العضو مع جهة مانحة للائتمان".

كما تنص المادة 46، والتي وافق عليها البرلمان أيضا، على أنه "على عضو مجلس الشيوخ الذي يزاول نشاطاً مهنياً بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس".