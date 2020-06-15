صورة "السيسي والبابا" تتصدر العدد الجديد من مجلة الكرازة

واصلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إصدار أعداد مجلة الكرازة الناطقة بلسانها إلكترونيًا، بدون نسخ ورقية، نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وتمديد حظر التجوال بسبب إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويحمل غلاف العدد الجديد من المجلة، صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال استقبال البابا تواضروس الثاني له أثناء فتتاح كاتدرائية السيدة العذراء وأبي سيفين بمشروع "بشاير الخير 3" بالإسكندرية 21 ايو المنصرم.

ويشتمل مشروع "بشاير الخير 3" الذي أقيم في منطقة مأوي الصيادين بالإسكندرية على ما يزيد عن عشرة آلاف وحدة سكنية، بجانب منطقة خدمات ضخمة شُيدت على مساحة 105 أفدنة، تضم مسجدًا وكنيسة وملاعب رياضية ومجمع مدارس وعددًا من المشروعات الخدمية، ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية لتوفير حياة كريمة لساكنيها.

وجاءت افتتاحية العدد للبابا تحت عنوان "معنى الحياة"، حيث أشار إلى أن الحياة هي منظومة ثلاثية الشكل تتكون من الإنسان والزمان والحب، موضحًا أن الله يخلق الإنسان حبًا، ثم يدخل دائرة الزمن من بوابة حب الله والتي فيها طريق واحد مستقيم ذو مسارات متوازية تؤدي إلى الحياة الأبدية.

وعلى صعيد المقالات، كتب الأنبا باخوميوس تحت عنوان "عيد حلول الروح القدس"، متأملًا في فاعليته وعمله في الكنيسة.

وفي سياق متصل، جاء مقال الأنبا بنيامين بعنوان "مواهب الروح القدس"، لافتًا إلي دوره في حياة المؤمنين، بينما استكمل الأنبا الأنبا متاؤس مقاله "العلية2"، متناولًا أهم الأحداث التي شهدتها "عُلية صهيون"، فيما تطرق الأنبا موسى إلى مهرجان الكرازة المرقسية 2020 تحت عنوان "كنيستي.. روح وحياة".

يُذكر أن مجلة الكرازة، مجلة نصف شهرية تصدر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.