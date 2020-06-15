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محمود مسلم

 الأكراد يعتزمون تنظيم احتجاجات في أنقرة ضد العملية العسكرية التركية

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أ ش أ
08:03 م | الإثنين 15 يونيو 2020
مظاهرات سابقة للأكراد

مظاهرات سابقة للأكراد

يعتزم أعضاءٌ في حزب الشعوب الديمقراطي التركي تنظيم احتجاجات ضد العمليات العسكرية التي تشنها أنقرة ضد الأكراد في مناطق متفرقة.

وأوضحت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم الإثنين أن العشرات من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) التركي، من بينهم مشرعون كثر، غادروا مدينة أدرنة شمال غربي تركيا اليوم، كما اتجهت مجموعة مماثلة أخرى من هكاري في الجنوب الشرقي باتجاه العاصمة لتنظيم احتجاجات تطالب بإنهاء العمليات العسكرية التي تشنها أنقرة ضد الأكراد.

ومن المقرر أن تصل المجموعتان إلى أنقرة يوم السبت المقبل لتنظيم احتجاجات بالقرب من البرلمان.وأعلنت وزارة الدفاع التركية - أمس - إطلاق عملية عسكرية ضد الأكراد في شمال العراق اسمتها "مخلب النسر".