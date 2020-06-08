أردوغان يؤكد لـ ترامب أن أكراد سوريا على صلة باحتجاجات أمريكا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، أن من يقفون وراء أعمال الشغب في الولايات المتحدة على صلة بالوحدات الكردية في شمال سوريا.

وجاء في بيان للرئاسة التركية اليوم الاثنين، أن أردوغان عبر خلال مكالمة هاتفية مع ترامب عن "مخاوفه من أن العناصر الذين يقفون وراء العنف والنهب في الولايات المتحدة لهم علاقة بتنظيم وحدات حماية الشعب-حزب العمال الكردستاني في شمال سوريا" وفقا لما نقلته قناة "روسيا اليوم".

وأشار البيان، إلى أن أردوغان وترامب بحثا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، بما في ذلك الأزمة في ليبيا.