أستاذ تغذية علاجية يحدد أطعمة يجب على المتعافى من كورونا تناولها

قال الدكتور عمرو عبدالمنعم، أستاذ التخدير والرعاية والتغذية العلاجية بكلية طب القصر العيني، إن المتعافي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، يجب أن يأخذ فترة على الأقل حتى يتعافى الجسم بالكامل، لأن الجسم والخلايا العضلية يتم تكسيرها لكي تخرج سكر وتعطي بروتين للأمعاء وخلايا المناعة، ويجب ألا يتسرعوا لأنهم سيأخذون وقت حتي يعودوا لطبيعتهم.

وأضاف عبدالمنعم، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلاميات مفيدة شيحة وسهير جودة، في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية CBC، أن المتعافي من كورونا يحتاج إلى غذاء لرفع نسبة الأنسولين في الدم وتفعيل هرمون النمو الذي يعمل بطريقة غير جيدة أثناء الإصابة ونبدأ بإعطاءه خبز بلدي وليس توست، مربي، عسل، خضار، جبنة، بيض، وعصائر، وفي وجبة الغذاء يتناول أرز، مكرونة، بطاطس، أو زيادة الزيوت النباتية والبروتين الفراخ، السمك، وفي العشاء الخبز، الجبنة، الزبادي.

وتابع، أنه بالنسبة لمريض كورونا ومن يتبع نظام للدايت به نشويات وبروتينات ودهون وسلطة فهذا النظام جيد جداً، مؤكداً على ضرورة أن يتناول المريض الزنك وفيتامين سي وفيتامين "د" وفيتامين B1.