بعد 11يوما.. تعافي طبيبة تخدير من فيروس كورونا بمستشفى قنا

تعافت طبيبة تخدير وعناية مركزة بمستشفى قنا الجامعى، الدكتورة آية ناصف، من إصابتها بفيروس كورونا، بعد 11 يوما قضتها في مستشفى قنا العام للحجر الصحى.

وأعربت إدارة المستشفى والطاقم الطبى، عن فرحتهم بتزايد عدد المتعافين من فيروس كورونا، حيث قدم مدير المستشفى هدية تذكارية للطبيبة المتعافية.

من جانبها قدمت الدكتورة آية، الشكر لإدارة المستشفى والطاقم الطبي، على رعايتهم واهتمامهم بها خلال فترة تلقيها العلاج بالمستشفى.

وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام للحجر الصحى، "تتواصل فرحتنا يوميا بتعافي مرضى جدد من فيروس كورونا، وهو ما يزيد الطاقم الطبي إصرارا على بذل المزيد من الجهد لاكتمال الفرحة بخروج وتعافي باقى المصابين".

وكان مستشفى قنا العام أعلن عن تعافى وخروج الدكتورة آية ناصف عبدالرحيم، طبيبة تخدير وعناية مركزة بمستشفى قنا الجامعى، اليوم الاثنين، بعد دخولها الحجر الصحى يوم 4 يونيو الجاري، لعلاجها من إصابتها بفيروس كورونا.