الإسكان الاجتماعي: الوحدات المخصصة لعزل مصابي كورونا مش بتاعة حد

تحدثت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عن تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعي في محافظتي المنيا والفيوم كأماكن لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل"، عبر شاشة "الحياة": "الوحدات التي جرى تخصيصها لأماكن العزل بكورونا مش بتاعة حد، ونسقنا مع المحافظين، ونراعي أن تكون في منطقة منفردة".

وأضافت: "تم تخصيص عمارات بالكامل بعيدا عن الكتلة السكنية، والوحدات متشطبة ولم تسكن، والوحدات في ألمنيا والفيوم، وهناك طلبات من محافظات أخرى، والوحدات ستعقم وسنستلمها بعد إصلاح التلفيات من قبل المحافظات".