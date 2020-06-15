كريم عفيفي: "البلوك أحلى حاجة في خناقات السوشيال ميديا"

أبدى الفنان كريم عفيفي، أحد نجوم مسرح مصر، استياءه من حالة المشادات والإساءات التي تحصل من وقت لآخر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب "عفيفي"، عبر حسابه عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر: "أحلى حاجة في الخناقات اللي بتحصل كل شوية على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الواحد بيعمل شوية بلوك حلوين".

وكان الفنان شريف منير، تعرض للإساءة وللسب والقذف والتنمر، بعد نشر صورة لابنتيه "كامليا وفريدة"، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، الأمر الذي اضطره لحذف الصورة، وقام بنشرها مرة أخرى.

ونشر شريف منير، فيديو، وهو يتوسط ابنتيه، وقال: "دول المذنبين، المتهمين اللي عملوا مصيبة، اللي بوظوا البشرية، وأذوا الناس والدين، لأن الناس اللي بعتولي بيكلموني بالدين، اللي شتموني ملايكة وكلموني بالدين، هما دول البنتين الكبار اللي أذوا الدنيا كلها".

وأضاف: "بشكر كل الناس اللي وقفوا جنبي ودعموني أنا وفريدة وكاميليا، وبشكركم على إحساسكم وشعوركم، لكن اللي طالبه منكم من النهاردة إن يكون فيه وقفة قوية، يجوز إحنا كنا سبب نقطة التحول اللي هتحصل الفترة الجاية، لو سمحتم لازم كلنا نبقي إيد واحدة، وبقولكم أي أذى يجيلكم أو تنمر يحصلكم أو أي حد يتجاوز حدوده بلفظ خارج متسكتوش، اعملوا بلاغ وسكرين شوت وروحو قدموا بلاغ".