133 لجنة لامتحانات الثانوية بالمنيا وسيارات مجانية لنقل المراقبين

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بتشكيل لجنة للمرور ومتابعة الاستعدادات النهائية لإجراء امتحانات الثانوية العامة داخل 133 لجنة.

أجري المحافظ جولة تفقدية على عدد من لجان الثانوية العامة، وذلك لمتابعة كافة التجهيزات والاستعدادات الخاصة بانطلاق ماراثون الامتحانات، 21 يونيو الجاري، إذ تفقد لجنة مدرسة الحي المتميز للتعليم الأساسي بالمنيا الجديدة ومدرسة كفر المنصورة الرسمية للغات.

أطمأن المحافظ خلال جولته على جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب البالغ عددهم 36 ألفا و143طالب وطالبة ، حيث تابع المحافظ تجهيز الفصول واعمال النظافة والتعقيم ، حيث تم وصول 143 بوابة تعقيم مزدوجة المدخل، وجاري تركيبها بالمدارس.

وجه المحافظ، باتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات، خاصة في ظل ما تمر به البلاد من انتشار فيروس كورونا.

كما شدد على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال وضع بوابات تعقيم وأجهزة قياس الحرارة، للتأكد من سلامة الطالب قبل دخولهم الاختبار، والتأكد من التزام الطلاب بارتداء الكمامة الواقيه، ومنع أي تجمعات اوتكدس امام اللجان ، موجها الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم.

وأعلن الدكتور على عبدالسلام رجب رئيس اللجنة النقابية لمعلمي بندر المنيا، توفير النقابة لوسائل مواصلات للمعلمين المراقبين في امتحانات الثانوية العامة للذهاب للجان والعودة مجانًا، حرصًا على سلامتهم وأمنهم وراحتهم.

وقال "عبد السلام" إنه فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد، اتخذت النقابة قرارًا بتوفير وسائل المواصلات فى أماكن التجمع أمام كل لجنة نقابية بالإدارات التعليمية التسع، حيث يتقدم الزميل بتسجيل اسمه وتقديم صورة من خطاب الانتداب للجنة النقابية التابع لها.