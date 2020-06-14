لتجديد الخطوط.. ضعف مياه الشرب بمنطقتين في المنيا غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، فى بيان لها اليوم، ضعف المياه غدًا الإثنين بمنطقتي شاهين وجزء من منطقة المصاص بحي غرب المدينة، وذلك لإحلال وتجديد خط المياه بشارع ابن الوليد.

وذكر البيان أن المقاول سيضم الخط الجديد مع الخط الرئيسي أول شارع ابن الوليد، ما سيؤدي إلى ضعف المياه.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، في وقت سابق الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد بئر غطاس بقرية قلبا بمركز ملوى بطاقة إنتاجية ٦٠ ل /ث، والتى كانت تعاني من ضعف المياه، كما تم مد خط مياه قطر 8 بو صة من محطة معصرة ملوي المرشحة إلى عزبة التابوت وقلبا وعزبة عدلي.