تقرير يكشف دوافع تركيا من استمرار الصراع في ليبيا

تُرتكب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا تحت المظلة التركية، على أيدي المرتزقة الذين أتى بهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأمر الذي دعا الناطق باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، لمحاكمة أردوغان على ارتكاب جرائم حرب في ليبيا، مُحملًا الرئيس التركي مسؤولية مذابح ترهونة، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

واتهم "المسماري"، تركيا بالسعي للسيطرة على موارد النفط والغاز في بلاده، مؤكدًا أن رفض أنقرة والميليشيات الموالية لها في طرابلس لوقف إطلاق النار "نابع من هذه النوايا"، فالرئيس التركي يريد الوصول إلى منطقة الهلال النفطي ومنطقة الإنتاج والتصدير، يعني الحقول والموانئ.

وأردف: "الهدف واضح الآن لدى أردوغان في كل خطاباته الأخيرة. لم يظهر مسؤول تركي إلا وتحدث عن النفط والغاز. إذن نواياهم واضحة. ومن أجل ذلك يرفضون حتى وقف إطلاق النار وفق المبادرة الليبية التي أعلنت في القاهرة".