المسماري: تعذيب عمال مصريين يكشف رغبة أردوغان في دخول سيناء والقاهرة

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، إن فيديو تعذيب العمالة المصرية في ليبيا على يد ميليشيات أردوغان، يرسل رسالة واضحة، بأن الرئيس التركي أردوغان، لا يريد ليبيا فقط، بل يريد أن يذهب لسيناء والقاهرة أيضا، وليبيا عبارة عن نقطة ارتكاز فقط لمزيد من العمليات الأخرى.

وأضاف المسماري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن العمالة المصرية المتواجدين في ليبيا في المنطقة الشرقية، هي منطقة آمنة جدا، ونعتذر للشعب المصري والقيادة المصرية على أعمال الخارجين عن القانون، وهي أفعال لا تمثل الليبيين، ولا تمثل أخلاق الليبيين، وتمثل الميليشيات المدعومة من أردوغان، ممن يتصرفون بعنترية أمام مرأى ومسمع العالم.

وتابع المسماري، أن الوضع في سرت حدث به تراجع، والقوات الجوية الليبية، تقوم بأعمال قتالية في هذه المنطقة، والجيش الوطني الليبي، في مرحلة الاستطلاع الجوي والاستهداف الجوي للعناصر الإرهابية مع التقدم الثابت نحو مدينة سرت، وهناك عمليات تحت بند السرية للغاية.

واستكمل المسماري، أن غرفة العمليات للجيش الوطني الليبي، تم دعمها بالخبرات، وتم جمع ضباط ذوي خبرات في غرفة عمليات واحدة.