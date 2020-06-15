وزير الرياضة يكشف تفاصيل عودة "صالات الجيم"

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة إن المواطنين سعداء بأنها ستعود للنوادي مرة أخرى، وبعض الأندية اليوم أبغلت الوزارة بأنها حصلت إشتراكات وصلت لـ 40 مليون جنيه، شارحا أن فترة أسبوعي الإستعداد يتم فيها مكان للحجز الطبي في حال وجود حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف صبحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن كافة الأنشطة المغلقة في الأندية لن يتم فتحها، والمطاعم مغلقة، ولن يتم فتحها، ولكن الأنشطة المفتوحة ستكون متواجدة حتى 30 يونيو الجاري، ومن 1 يوليو المقبل تبدأ الأنشطة في العودة.

وتابع أنه هناك ألعاب لا يحدث بها تلامس، مثل رفع الأثقال والريشة الطائرة، وسيتم البدء بالتدريب والمنافسة بها مع إتخاذ الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن الألعاب مثل اليد والطائرة والإسكواش تبدأ في شهر يوليو ممارسة فقط لا غير.

وأضاف أن صالات الألعاب الرياضية "الجيم"، تم الإتفاق على تجهيز الصالات من 1 يوليو حتى 15 يوليو المقبل، ودخول الأعضاء سيكون بحجز مسبق، على أن تكون الأجهزة متباعدة ومسؤل صحي داخل كل نادي صحي وجيم، وبعد 15 يوليو، سيتم بدء العمل في صالات الجيم.