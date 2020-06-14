رياضة النواب: وزير الشباب نجح في تنفيذ مشروعات للبسطاء

أشاد الدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على تفقد مشروع إنشاء مدينة الشباب والرياضة بالأسمرات ومشروع إنشاء مركز شباب أهالينا بحي السلام ومعاينة الأعمال الإنشائية التي جرى الانتهاء منها، ومدى استعدادهما للتشغيل والافتتاح الفترة المقبلة.

وقال حسين، في بيان أصدره اليوم، إنّ المشروعات القومية الكبرى في مشروعات الإسكان الاجتماعي التي نفذها الزعيم الرئيس عبدالفتاح السيسي في مختلف أنحاء البلاد، لأهالينا البسطاء من قاطني المناطق العشوائية داخل مثل المشروعات الحضارية، تتطلب اكتمال الخدمات بها، وفي مقدمتها الخدمات الرياضية، ليمارس هؤلاء المواطنين من الشعب المصري العظيم جميع أنواع اللعبات الرياضية للكبار والشباب والأطفال.

وأكد أنّ الدكتور أشرف صبحي نجح بكفاءة واقتدار وبدرجة امتياز مع مرتبة الشرف في هذا الملف، وكانت جولة الوزير داخل مدينة الشباب والرياضة بالأسمرات، شملت منطقة ملاعب كرة القدم بالأبعاد القانونية، والملاعب الخماسية، والملاعب المتعددة الأغراض، وحمام السباحة الأولمبي وحمام السباحة التدريبي وحمام سباحة الأطفال، والمبني الاجتماعي، وصالة الجيم، ويتم إنشاء المدينة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وصندوق تحيا مصر.

وتفقد الوزير، مركز شباب أهالينا المبنى الإداري، وحمام السباحة، والملاعب، وحديقة أطفال، والمحلات التجارية.