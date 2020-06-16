يوم عنصري جديد في أمريكا "ضحية أتلانتا" قتل بالرصاص

فى تطورات الحادث الثانى لمقتل مواطن أمريكى من أصول أفريقية على يد الشرطة، خلال الأسابيع القليلة الماضية، أظهر تقرير مكتب الطب الشرعى فى مقاطعة فولتون بأتلانتا، أن ريتشارد بروكس، تم إطلاق النار عليه مرتين فى الظهر، وبحسب بيان صادر عن مكتب الطب الشرعى، يقول تقرير تشريح جثة بروكس إنه مات بسبب تلف فى الأعضاء وفقدان الدم من جراء إصابته برصاص الشرطة قرب ساحة مطعم «وينديز»، وأدرج طريقة وفاته على أنها جريمة قتل.

وأثارت وفاة بروكس الاحتجاجات مجدداً فى أتلانتا بعد أيام من مظاهرات فى أنحاء العالم، تنديداً بالعنصرية ووحشية الشرطة عقب وفاة الأمريكى من أصول أفريقية جورج فلويد أثناء احتجازه فى مدينة مينيابوليس يوم 25 مايو. كما تعرضت فتاة أمريكية من أصول فلبينية، أمس، إلى هجوم لفظى حاد من امرأة مسنة، كالت لها عبارات وصفت بـ«العنصرية»، فى ظل تصاعد الجدل فى الولايات المتحدة بعد مقتل «فلويد». وأظهر تسجيل مصور، انتشر على نطاق واسع فى مواقع التواصل الاجتماعى، امرأة مسنة وهى تشتم فتاة أمريكية من أصول فلبينية، رغم أن الفتاة لم تكن تفعل شيئاً سوى ممارسة الرياضة فى حديقة عامة جنوبى ولاية كاليفورنيا. وقالت الفتاة، لشبكة «سى إن إن» الإخبارية الأمريكية: «لم أعد أشعر بالأمان الآن، وأخشى حتى الخروج من المنزل».

وأعلن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، أمس، أنه سيشكل لجنة للنظر فى المساواة العرقية بالمملكة المتحدة، بعد مقتل «فلويد»، حيث قال إن اللجنة ستنظر فى جميع جوانب عدم المساواة سواء فى التوظيف والنتائج الصحية والأكاديمية وجميع مناحى الحياة الأخرى، بحسب صحيفة «ديلى تليجراف» البريطانية.