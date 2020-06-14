فلويد جديد بأمريكا.. ومحتجون يحرقون مطعما في أتلانتا احتجاجا على مقتله

أغلق محتجون طريقا سريعا رئيسيا في مدينة أتلانتا الأمريكية، وأضرموا النار في مطعم كانت الشرطة أطلقت عنده النار على شاب أسود خلال محاولته الفرار من الاعتقال فأردته قتيلا.

واندلعت الاضطرابات بعد حلول الظلام في أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا، وأعلنت رئيسة بلدية المدينة كيشا لانس بوتمس في وقت سابق من السبت أنّها قبلت الاستقالة الفورية لقائدة شرطة المدينة إريكا شيلدز بعد وفاة ريشارد بروكس (27 عاما) مساء الجمعة عند أحد مطاعم سلسلة وينديز للوجبات السريعة، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وأكد كارلوس كامبوس، المتحدث باسم الشرطة، في وقت متأخر من مساء السبت، أنّ الشرطة عزلت الضابط الذي قيل إنّه قتل بروكس رميا بالرصاص وأحالت آخر إلى إجازة إدارية.

ولم تكشف السلطات بعد عن اسمي الضابطين المتورطين في إطلاق الرصاص وكلاهما من البيض.

وأظهرت لقطات على محطة تلفزيون محلية النيران تلتهم المطعم طوال أكثر من 45 دقيقة قبل وصول فرق الإطفاء في حماية عدد من أفراد الشرطة. وبحلول ذلك الوقت كان المبنى الواقع بجوار محطة للوقود قد تحول إلى كومة من الركام المتفحم.

وشارك متظاهرون آخرون في مسيرة إلى الطريق السريع رقم 75 وأوقفوا المرور قبل أن تتدخل الشرطة.

وقالت بوتمس في مؤتمر صحفي: "لا أعتقد أنّ استخدام القوة المميتة كان مبررا، وطالبت بإقالة الضابط على الفور".

وقال محامو بروكس إنّه أب لطفلة صغيرة كانت تحتفل بعيد ميلادها يوم السبت. وجاءت وفاته بنيران الشرطة بعد أكثر من أسبوعين من احتجاجات حاشدة مناهضة للعنصرية في جميع أنحاء الولايات المتحدة عقب موت الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد (46 عاما) بعدما جثم شرطي على عنقه لما يقرب من تسع دقائق أثناء القبض عليه في 25 مايو.

واندلعت احتجاجات في أتلانتا يوم السبت قرب موقع إطلاق الرصاص، وطالب أكثر من مئة شخص بتوجيه اتهامات جنائية للضابطين.

واستدعيت الشرطة إلى المطعم بسبب بلاغات ذكرت أنّ بروكس غلبه النوم داخل سيارته وهو في طابور استلام الطلبات.

وقال مكتب التحقيقات في جورجيا إنّ الضابطين حاولا اقتياده بعدما فشل في اختبار ميداني يكشف ما إذا كان ثملا أو متعاطيا للمخدرات.

وأظهر مقطع فيديو صوره أحد المارة بروكس يقاوم ضابطين وهو مستلق على الأرض خارج المطعم، قبل أن يتمكن من الفكاك والركض باتجاه مرأب سيارات ومعه ما بدا أنّه مسدس صاعق خاص بالشرطة.

وأظهرت لقطات أخرى صورتها كاميرات المطعم بروكس وهو يدير رأسه ويركض موجها المسدس على الأرجح نحو الضابطين اللذين يطاردانه، قبل أن يطلق أحدهما النار عليه من مسدسه ليسقط الشاب على الأرض.

وقال فيك رينولدز مدير مكتب التحقيقات في جورجيا في مؤتمر صحفي منفصل، إنّ بروكس ركض مسافة 6 سيارات تقريبا عندما تحول بظهره باتجاه أحد الضباط ووجه إليه ما في يده.

وقال رينولدز: "عند هذه النقطة، نزع الضابط المسدس من حافظته وأطلق الرصاص وضرب السيد بروكس في مرأب السيارات حيث سقط".

وقال محامون يمثلون أسرة بروكس للصحفيين إنّ شرطة أتلانتا لم يكن لها الحق في استخدام القوة المميتة حتى لو استخدم المسدس الصاعق ضدها خاصة وأنه سلاح غير مميت. وقال المحامي كريس ستيوارت: "لا يمكنك أن تطلق النار على أحدهم إلا إذا كان يوجه سلاحا ناريا نحوك".

وأوضح بول هوارد، المدعي العام لمقاطعة فولتون، في بيان أرسله بالبريد الإلكتروني، أنّ مكتبه "بدأ بالفعل تحقيقا مكثفا ومستقلا في الحادث" بينما ينتظر نتائج مكتب التحقيقات بجورجيا.

وقالت بوتمس إنّ نائب قائد الشرطة رودني بريانت، وهو رجل أسود، سيتولى منصب القائم بأعمال قائد شرطة المدينة خلفا لشيلدز التي شغلت المنصب منذ ديسمبر 2016.