لطيفة تشارك جمهورها يومها: مستمتعة في الحظر مع أمي

نشرت المطربة لطيفة عبر إنستجرام، فيديو يجمعها هي ووالدتها، وهي تقوم بعمل باديكير لوالدتها، على أنغام أغنيتها الجديدة "للشمس".

وعلقت لطيفة: "قولوا لي بتعملوا ايه في الحظر.. أنا بستمتع بالحظر مع أمي، وبعملها باديكير ومانيكير، ومستمتعين بالشمس.. أكتبوا لي وأحكوا لي بتقضوا وقتكم في الحظر ازاي".

طرحت لطيفة مؤخرًا أغنيتها الجديدة التي "للشمس"، عبر قناتها الخاصة على موقع يوتيوب وهي من كلمات ياسين الحمزاوي وألحان وتوزيع أمين القلسي.