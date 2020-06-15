لطيفة تشارك جمهورها يومها: مستمتعة في الحظر مع أمي
كتب:
ياسمين محمود
11:52 م | الإثنين 15 يونيو 2020
نشرت المطربة لطيفة عبر إنستجرام، فيديو يجمعها هي ووالدتها، وهي تقوم بعمل باديكير لوالدتها، على أنغام أغنيتها الجديدة "للشمس".
وعلقت لطيفة: "قولوا لي بتعملوا ايه في الحظر.. أنا بستمتع بالحظر مع أمي، وبعملها باديكير ومانيكير، ومستمتعين بالشمس.. أكتبوا لي وأحكوا لي بتقضوا وقتكم في الحظر ازاي".
قولولي بتعملوا ايه في الحظر .. انا بستمتع بالحظر مع امي و بعملها باديكير و مانيكير و مستمتعين بالشمس— Latifa Al-Tunisia (@latisol) June 15, 2020
اكتبولي و اكولي بتقضوا وقتكم في الحظر ازاي
للشمس : https://t.co/VlO3w3AqnP#لطيفة #امي #للشمس #Latifa #Lelshams #stayhome #خليك_بالبيت pic.twitter.com/7nhpEfFy6Z
طرحت لطيفة مؤخرًا أغنيتها الجديدة التي "للشمس"، عبر قناتها الخاصة على موقع يوتيوب وهي من كلمات ياسين الحمزاوي وألحان وتوزيع أمين القلسي.