مباحث الإسماعيلية تضبط عصابة سرقة كابلات مستشفى الحميات

قرر المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات الاسماعيلية حبس التشكيل عصاني يضم شخصين 4 أيام علي ذمة قضية سرقة كابلات ولوحة توزيع مستشفى الحميات والتحفظ علي المسروقات.

وأكدت تحقيقات النيابة بإشراف يوسف الدفتاررئيس النيابة الكلية، على ان المتهمين ارتكبوا واقعة السرقة باستخدام مقص حديدي وحاولوا إخفاء المسروقات لحين بيعها.

وتمكنت اليوم الأثنين حملة أمنية من القبض علي المتهمين بارتكاب واقعة السرقة بعد تحديد أماكن تواجدهم وتبين أنهم "ر. ا. ع وشهرتة السنان مسجل سرقات، و ج.م.م وشهرته حمادة مسجل سرقات، و أ. ع. س ١٩ سنة عاطل مقيمين بعزبة ابو نصر الله بدائرة مركز أبوصوير.

وتعود أحداث القضية عندما تلقى اللواء جمال الغزالى مدير أمن الإسماعيلية بلاغا من العميد محمودهندى مدير المباحث بورود بلاغا من مباحث مركز الإسماعيلية بسرقة كابل ولوحة توزيع مستشفى الحميات بالإسماعيلية فتم تشكيل فريق أمنى برئاسة العميد عصام عطوان رئيس المباحث الجنائية والمقدم محمد هشام رئيس مباحث مركز الإسماعيلية ومأمورية ضبط ضمت كل من النقيب محمد جبرومصطفي جميل وملهم البلتاجي.

حيث تم ضبط التشكيل العصابي الذى أرتكب واقعة السرقة وتم استعادة المسروقات بعد تتبع خط سير الجناة وتحديد مكان تخزين المسروقات وعرض المتهمين على النيابة العامة التى أمرت بحبسهم.