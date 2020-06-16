محافظ الإسكندرية: البحر بقى لونه فضي نتيجة عدم وجود تلوث مائي

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة خلال الفترة المقبلة، ستعود أحسن مما كانت عليه، لافتا إلى أن إسكندرية لما لها من خصوصية، هي رقم واحد في الجمهورية، وعاصمة المخالفات والمباني.

وأضاف الشريف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية صدى البلد، أنه تم تطوير الكورنيش، وكشف البحر أمام الناس، و85% من البحر، يظهر بشكل جميل، وهذه الأيام يمتاز البحر باللون الفضي، نتيجة عدم وجود تلوث مائي، مشيراً إلى أن القرار الذي صدر من وزير التنمية المحلية بإيقاف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، فإنه لا يوجد أي مخالفة، وتم إزالة جميع مخالفات البناء والإزالات تتم يوميا في المحافظة.

وتابع، أنه حتى الآن تم إحالة 382 قضية عسكرية، ومن تم اتهامهم 90% منهم محبوس 15 يوم، ولولا توجهات الرئيس والقرارات الجريئة التي اتخذت كانت إسكندرية، والبنية التحتية لها ستنهار بعد سنوات، فضلاً عن أنه جار تطوير مشروع ترعة المحمودية، الذي يعد مشروع قومي عملاق يعود بالإسكندرية، كما كانت من قبل.

واستكمل، أنه منذ عام 2011، وحتى نهاية العام الماضي، كان عدد الإزالات حوالي 134 ألف قرار إزالة، التي تم تنفيذه حوالي 8 آلاف فقط، ومنذ بداية عام 2020 حتى الآن، تم إزالة 1995 قرار إزالة، وهذا إنجاز كبير بالنسبة للإسكندرية.