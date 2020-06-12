محافظ الإسكندرية: توزيع الكمامات بالمجان على غير القادرين بتوجيهات رئاسية

أهدى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أحد المواطنين كمامة قماشية، ووجه المسؤولين بالتواصل الفوري معه والوقوف على كافه احتياجاته.

جاء ذلك عقب جولة المحافظ التفقدية لأعمال مبادرة "إسكندرية أجمل بطلابها" وإطلاقه إشارة البدء لإنتاج كمامات قماشية بمدارس التعليم الفني بالمحافظة.

كما كلف محافظ الإسكندرية، مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المعنية لتوزيع الكمامات القماشية التي يتم إنتاجها بمدارس التعليم الفني بالمجان على غير القادرين، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.