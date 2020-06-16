كشف وتحاليل وعلاج بالمجان.. مبادرة أطباء طحانوب لدعم مصابي كورونا

دشن أطباء قرية طحانوب بمركز شبين القناطر في القليوبية، بالتعاون مع عدد المتطوعين، مبادرة لدعم المرضى ومصابي فيروس كورونا، من أهالي القرية والقرى المجاورة لها.

وتقوم المبادرة، على تطوع كل طبيب مشارك فيها، بيوم عمل داخل مبني منفصل تابع لمستشفى طحانوب التكاملي، تم تجهيزه وتعقيمه بالجهود الذاتية، وله مدخل خاص ودورات مياه مستقلة، وسيتم الكشف على كل المرضى الذين يعانون من أمراض عادية، والمشتبه في إصابتهم بكورونا طوال أيام الأسبوع، وعمل التحاليل اللازمة في معمل المستشفى، وصرف الأدوية بالمجان من صيدلية المستشفى.

ويشارك بالمبادرة، 7 من أطباء القرية بإشراف الدكتور فتحي سلامة استشاري الأنف والأذن والحنجرة، ومعه الأطباء أحمد العوضي وحازم أبوغازي، ومحمد عيد القوس ومحمود مازون ومحمد فتحي شريف وأحمد شافعي.

وحصلت المبادرة على موافقة مبدئية من مديرية الصحة بالقليوبية، على الطلب المقدم من جمعية تنمية المجتمع المحلي بطحانوب، وبتزكية من النائب البرلماني عبدالعزيز الصفتي، ومن المقرر تأهيل المستشفى، ودعم طاقمه من الأطباء والممرضين وأخصائيي التحاليل، لمشاركة أطباء القرية في تنفيذ المبادرة، تحت إشراف مدير المستشفى الدكتور سيد أبوستيت، والاستفادة من معمل التحاليل الخاص بها المعطل منذ فترة، وتوفير الأدوية في صيدلية المستشفى بالجهود الذاتية.

وقال الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن المديرية ترحب بأي مبادرات لدعم جهود مكافحة "كورونا" وخدمة المصابين والمرضي، مشيرا إلى أن هذه المبادرات يتم دراستها والمساعدة في إنجاحها من جانب الجهات المختصة لتقديم أفضل استفادة ممكنة منها، وحتى لا يكون لها آ ثار سلبية.

وقال أحد المشرفين المتطوعين في المبادرة، رافضا ذكر اسمه إن أهالي القرية جاهزون لمعاونة أطباء وإدارة المستشفى، لاستعادة دورها وإنجاح مبادرة أطباء القرية للعمل التطوعي، مع توفير الإمكانات المطلوبة ومستلزمات الوقاية لأبطال الجيش الأبيض.