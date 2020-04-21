شباب "طحانوب" يطهرون منزل أول مصابة بـ"كورونا" في القرية

أجرى عدد من شباب قرية طحانوب بمركز شبين القناطر في محافظة القليوبية، عملية تطهير وتعقيم لمنزل السيدة المصابة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى منازل الجيران والشارع المؤدي إليها.

وكانت مديرية الصحة في القليوبية، أعلنت عن إصابة ربة منزل من طحانوب بفيروس كورونا، حيث جرى نقلها إلى مستشفى العزل في قها.

وتوجه شباب طحانوب إلى منزل المصابة وانطلقوا منه إلى الشوارع المجاورة، مستكملين حملة التطهير التي بدأوها قبل أيام لتعقيم القرية بالكامل.

وقال محمد إبراهيم المشرف على أعمال تطهير طحانوب، إن أهالي القرية متكاتفين دائما في الأزمات، مضيفا "الشباب موجود على الأرض ويعمل بكل إخلاص في توعية الأهالي وتعقيم القرية وتطهيرها بالتعاون مع الوحدة المحلية بالقرية".

ورغم المخاطر التي يتعرض لها الشباب أثناء حملة التطهير، إلا أن جهودهم متواصلة ولن تتوقف بدعم كبير من أهالي القرية لتوفير معدات ومواد التعقيم بالجهود الذاتية، بحسب إبراهيم.

فيما قال فتحي العوضى من أهالي القرية ومشارك في حملة التطهير، إن الأهالي يتمنون الشفاء العاجل لابنة قريتهم المصابة، وسيقدمون كل الدعم النفسي والمادي لأسرتها من رعاية صحية وحملة تطهير يومية للمنطقة التي تقيم فيها، لحين تعافي المصابة وعودتها لأسرتها بسلام.